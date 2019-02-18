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Savunma Sanayii Başkanlığı “AKINCI” İHA Sistemini yayımladı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İnsansız Hava Aracı (İHA) Akıncı’nın sistemini yayımladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 20:24
Savunma Sanayii Başkanlığı “AKINCI” İHA Sistemini yayımladı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İnsansız Hava Aracı (İHA) Akıncı’nın sistemini yayımladı.



Türkiye’nin silahlı ve silahsız İHA filosunu güçlendirmek için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bunların arasında en göze çarpan yüksek irtifa uzun havada kalış sınıfı Akıncı Taarruzi İHA projesi oldu. Akıncı İHA Projesi kapsamında 40.000 fitte 24 saat havada kalış süresi, 4.5 ton ağırlığında, 900 kg faydalı yük, 450 kg dahili faydalı yük taşıyabilecek. Kanat açıklığı 20 metre olan, Milli Elektronik Destek Podu, Milli AESA Radarı, Milli Görüş Hattı ve Uydu Haberleşme sistemi ile donatılacak olan AKINCI, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ / TEI tarafından geliştirilen PD 220 motoru ile havalanması hedefleniyor. Türkiye’nin bu sınıfta İHA geliştiren 3 ülkeden biri olacağı belirtilen projede AKINCI’nın MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabileceği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 20:24
  1. doğa

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