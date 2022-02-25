Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den üzen haber
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından duyurdu
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İsmail Demir, ''Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Elhamdulillah iyi durumdayım. Gerekli tedbirleri alarak Türk savunma sanayii için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin.'' ifadelerini kullandı