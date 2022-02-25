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Korona Virüs Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den üzen haber
Korona Virüs

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den üzen haber

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 23:50:00 -
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den üzen haber

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından duyurdu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İsmail Demir, ''Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Elhamdulillah iyi durumdayım. Gerekli tedbirleri alarak Türk savunma sanayii için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin.'' ifadelerini kullandı

 

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