0553 313 94 23

Savunma Sanayii Başkanı Demir'in oyu "Dolunay ve Yerli İHA"ya

İsmail Demir, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "Yaşam" kategorisinde oyunu "Dolunay ve Yerli İHA" isimli fotoğrafa verdi

29 Aralık 2018 Cumartesi 08:42
Savunma Sanayii Başkanı Demir'in oyu "Dolunay ve Yerli İHA"ya

ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "Yaşam" kategorisinde tercihini "Dolunay ve Yerli İHA" fotoğrafından yana kullandı.

Demir, makamında, AA foto muhabirlerince bu yıl yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe Engel Yok" fotoğrafını seçen Demir, "Bu fotoğraf direniş ruhunun ne kadar derin olduğunu ve hiçbir engel tanımadığını gösteren bir mesaj veriyor. Yüzündeki ifadeden de ne kadar kararlı olduğu anlaşılıyor." dedi.

Demir, "Yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve Yerli İHA" fotoğrafına oy vererek, insansız hava araçlarının gökyüzünde bu şekilde görüntülenmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

İsmail Demir, "Spor" kategorisinde ise oyunu Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş Oyunu" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 08:42
  1. Anadolu Ajansı
  2. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  3. yılın fotoğrafları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarı yelekliler yüzünden tatile çıkamamış!
    1. Sarı yelekliler yüzünden tatile..
    2. Mustafa Necati Işık kimdir nerelidir?
    3. Ümraniye AK Parti belediye başkan..
    4. Özlem Öztekin Vural kimdir?
    5. Katar, S. Arabistan, Bahreyn... Mısır..
    6. GÜNDEM / 29 ARALIK 2018
    7. Arjantin'de zam açıklandı, enerji..
    8. Filipinler’deki 7 büyüklüğünde deprem
    9. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    10. Savunma Sanayii Başkanı Demir'in oyu..
    11. Günün âyet ve hadisi
    12. Üs bölgesine sızmaya çalışan 5..
    13. Kara yollarında durum
    14. Operasyon an meselesi! Gece yarısı dev..
    15. Beylikdüzü AK Parti belediye başkan..
    16. Filipinler’de deprem: Tsunami uyarısı..
    17. ABD'den önemli 'Türkiye' hamlesi!
    18. Filipinler’de 6,9 büyüklüğünde deprem
    19. Endonezya'daki tsunami
    20. Pasifik Tsunami Merkezi, deprem..
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan