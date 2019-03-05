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Başkan Demir, TÜBİTAK BİLGEM’i ziyaret etti

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kocaeli Gebze’de bulunan TÜBİTAK BİLGEM’i ziyaret etti.

05 Mart 2019 Salı 13:05
Başkan Demir, TÜBİTAK BİLGEM’i ziyaret etti

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kocaeli Gebze’de bulunan TÜBİTAK BİLGEM’i ziyaret etti.

 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kocaeli Gebze’de bulunan TÜBİTAK BİLGEM’i (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) ziyaret etti. Demir, ziyarette BİLGEM’in geliştirdiği cihazlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:05
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