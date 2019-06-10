0553 313 94 23

Savunma Sanayii Başkanı Demir: “S-400 konusunda Türkiye’nin tavrı net”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:42
Savunma Sanayii Başkanı Demir: “S-400 konusunda Türkiye’nin tavrı net”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “S-400 konusunda Türkiye’nin tavrı net ve biz bu meseleyi bitirdik” dedi.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, “Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 5. Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı”na katıldı. Burada bir konuşma yapan Demir, sanayi odaklı projelerin büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, öğrencilere seslendi. Bitirme projelerini öğrencilerin hayatları boyunca unutamayacaklarını kaydeden Demir, “Başka alanlara geçseniz, başka tür projelerde çalışsanız bile bu hayatınızda bir dönüm noktasıdır. Sadece projenin kendisi değil, proje sırasında yaşadığınız her adım sizin için bir tecrübedir. Ülkemizde mühendislik alanında savunma sanayi olarak gençlerle ilgili önemli umutlarımız var. Ülke olarak el ele çok güzel yarınlara doğru yürüyeceğiz. Aslında biz yapabiliriz. Buna içtenlikle inanıyorum. Sizler de bu projeleri yaptıkça buna inanacaksınız. Biz daha iyisini yaparız. Hiçbir şeyimiz eksik değil. Eğer siz bir enerji, fikir doluysanız ve biz bu fikirlerinizin önünü açamıyorsak o zaman bize yazıklar olsun. Biz bunu başarmak için, önünüzü açmak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Hepinize teker teker erişemeyebiliriz ama sizler bize erişmeye çalışın. Sesinizi duymak istiyoruz. Genç arkadaşlarıma mesajım; inanın, insan yapısıysa siz daha iyisini yaparsınız ve yapacaksınız” ifadelerini kullandı.


"Buna bir cevap verilir"


Programın ardından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan’ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği S-400 ve F-35 mektubuna ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan Demir, mektubun muhatabının Milli Savunma Bakanlığı olduğunu belirterek, “Onlar bunun üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Beraber bir koordinasyon içindeyiz. Buna bir cevap verilir. Bu iletişim devam edecek” dedi.


"Bu iddiayı tartışmaya hazırız"


Demir, “İki konu birbiriyle karıştırılıyor, bu kasten mi yoksa bilgisizlikten mi bilemiyorum. Birincisi; F-35 ile S-400 Türkiye de beraber bulunduğunda bir risk teşkil eder diye bir iddia var. Biz bu iddiayı tartışmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. İkincisi; Türkiye’nin program ortaklığı. Türkiye’nin program ortaklığıyla S-400 alımının alakasını biz kuramıyoruz. Bizim Türkiye olarak Türkiye’nin özgür iradesiyle aldığı bir kararın önüne geçilmesi, Türkiye özgür iradesiyle böyle bir karar alamaz, alırsanız cezalandırırız tavrı mıdır. Türkiye’nin program ortaklığı ile ilgili atılacak adımların hiçbir izahı yok bizim açımızdan. Bunu müzakere edeceğiz” açıklamasında bulundu.


"S-400 meselesini bitirdik"


S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatına ilişkin süreç hakkında sorulan bir soruya Demir, “S-400 konusunda Türkiye’nin tavrı net.Net bir tavır var ve biz bu meseleyi bitirdik. Bu anlamda ABD tarafından bir endişe varsa, endişenin kaynağı S-400’lerin Türkiye’de bulunmasından dolayı bir teknik endişeyse biz bunu tartışmaya, konuşmaya hazır olduğumuzu defalarca söyledik ama yine bu anlamda teknik bir ekip oluşturup bu konuyu tartışmakla ilgili henüz hiçbir adım atmadı karşı taraf” cevabını verdi.


Demir, Patriotlar ile ilgili devam eden süreç hakkında ise, “O konuda biz cevabımızı verdik onlardan cevap bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Daha sonra Demir, fuar alanında yer alan projeleri inceledi, öğrencilerden projelere ilişkin bilgi aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyadaki felaketlerin çoğunun mucidi bu adam!
    1. Dünyadaki felaketlerin çoğunun mucidi..
    2. Yaşlı adam balkonda intihar..
    3. Şehir Hastanesi’ne ulaşım Büyükşehir..
    4. Eğitim Fakültesinde devir teslim töreni
    5. Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü: 1..
    6. İncesu Belediye meclisi toplandı
    7. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    8. Başkan Deniz, ek ders ücretlerinin..
    9. Adalet Bakanı Gül’e New York’ta büyük..
    10. "Savaşı başlatan taraf olmayacağız"
    11. Şahinbey’den Mavikent’e yeni tesisler
    12. Akçakale’de su sorunu çözüme kavuştu
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    14. Vali İbrahim Akın, "Sağlıklı bir yaşam..
    15. Kimyasal madde yüklü tanker devrildi:..
    16. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak..
    17. Öztrak’tan MYK sonrası basın açıklaması
    18. Şahinbey Belediyesi Haziran ayı meclis..
    19. Gazişehir Gaziantep’in genel kurulu..
    20. Moldova’daki siyasi kriz
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."