Savunma Sanayii Başkanı Demir: “S-400 konusunda Türkiye’nin tavrı net”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “S-400 konusunda Türkiye’nin tavrı net ve biz bu meseleyi bitirdik” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, “Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 5. Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı”na katıldı. Burada bir konuşma yapan Demir, sanayi odaklı projelerin büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, öğrencilere seslendi. Bitirme projelerini öğrencilerin hayatları boyunca unutamayacaklarını kaydeden Demir, “Başka alanlara geçseniz, başka tür projelerde çalışsanız bile bu hayatınızda bir dönüm noktasıdır. Sadece projenin kendisi değil, proje sırasında yaşadığınız her adım sizin için bir tecrübedir. Ülkemizde mühendislik alanında savunma sanayi olarak gençlerle ilgili önemli umutlarımız var. Ülke olarak el ele çok güzel yarınlara doğru yürüyeceğiz. Aslında biz yapabiliriz. Buna içtenlikle inanıyorum. Sizler de bu projeleri yaptıkça buna inanacaksınız. Biz daha iyisini yaparız. Hiçbir şeyimiz eksik değil. Eğer siz bir enerji, fikir doluysanız ve biz bu fikirlerinizin önünü açamıyorsak o zaman bize yazıklar olsun. Biz bunu başarmak için, önünüzü açmak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Hepinize teker teker erişemeyebiliriz ama sizler bize erişmeye çalışın. Sesinizi duymak istiyoruz. Genç arkadaşlarıma mesajım; inanın, insan yapısıysa siz daha iyisini yaparsınız ve yapacaksınız” ifadelerini kullandı.

"Buna bir cevap verilir"

Programın ardından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan’ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği S-400 ve F-35 mektubuna ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan Demir, mektubun muhatabının Milli Savunma Bakanlığı olduğunu belirterek, “Onlar bunun üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Beraber bir koordinasyon içindeyiz. Buna bir cevap verilir. Bu iletişim devam edecek” dedi.

"Bu iddiayı tartışmaya hazırız"

Demir, “İki konu birbiriyle karıştırılıyor, bu kasten mi yoksa bilgisizlikten mi bilemiyorum. Birincisi; F-35 ile S-400 Türkiye de beraber bulunduğunda bir risk teşkil eder diye bir iddia var. Biz bu iddiayı tartışmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. İkincisi; Türkiye’nin program ortaklığı. Türkiye’nin program ortaklığıyla S-400 alımının alakasını biz kuramıyoruz. Bizim Türkiye olarak Türkiye’nin özgür iradesiyle aldığı bir kararın önüne geçilmesi, Türkiye özgür iradesiyle böyle bir karar alamaz, alırsanız cezalandırırız tavrı mıdır. Türkiye’nin program ortaklığı ile ilgili atılacak adımların hiçbir izahı yok bizim açımızdan. Bunu müzakere edeceğiz” açıklamasında bulundu.

"S-400 meselesini bitirdik"

S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatına ilişkin süreç hakkında sorulan bir soruya Demir, “S-400 konusunda Türkiye’nin tavrı net.Net bir tavır var ve biz bu meseleyi bitirdik. Bu anlamda ABD tarafından bir endişe varsa, endişenin kaynağı S-400’lerin Türkiye’de bulunmasından dolayı bir teknik endişeyse biz bunu tartışmaya, konuşmaya hazır olduğumuzu defalarca söyledik ama yine bu anlamda teknik bir ekip oluşturup bu konuyu tartışmakla ilgili henüz hiçbir adım atmadı karşı taraf” cevabını verdi.

Demir, Patriotlar ile ilgili devam eden süreç hakkında ise, “O konuda biz cevabımızı verdik onlardan cevap bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Demir, fuar alanında yer alan projeleri inceledi, öğrencilerden projelere ilişkin bilgi aldı.