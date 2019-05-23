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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Milli teknoloji hamlesi meydana gelecek güvenlik açıklarına karşı büyük önem taşıyor"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli ve yerli teknoloji hamlesinin ileride meydana gelecek güvenlik açıklarına karşı büyük önem taşıdığını belirterek, "İnsanlığı bekleyen ve çalışma hayatı açısından en önemli konu otonom teknolojiler ve bunların yayılması ile dijital çağda bunların birbiri ile etkileşimi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 19:21
Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Milli teknoloji hamlesi meydana gelecek güvenlik açıklarına karşı büyük önem taşıyor"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli ve yerli teknoloji hamlesinin ileride meydana gelecek güvenlik açıklarına karşı büyük önem taşıdığını belirterek, "İnsanlığı bekleyen ve çalışma hayatı açısından en önemli konu otonom teknolojiler ve bunların yayılması ile dijital çağda bunların birbiri ile etkileşimi. Bunun içinde milli teknoloji dediğimiz hamlenin bu alanda da hayata geçmesini önemsiyoruz" dedi.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 12. Çalışma Meclisinde "Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak" konulu toplantıda konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İnsanlığı bekleyen ve çalışma hayatın açısından en önemli konu otonom teknolojiler ve bunların yayılması ile dijital çağda bunların birbiri ile etkileşimi. Bugün bizim alanımız olan Savunma Sanayinde de insansız sistemler konusu en öncelikli konulardan birisi. Savunma Sanayi ekosisteminde AR-GE projelerinin önemli bir çoğunluğu otonom teknolojiler üzerine yoğunlaşmıştır. Otonom insansız araçlar; hava araçları, kara, deniz araçları, robot asker birlikler, insansız üretim bantları, yapay zekanın birbiri ile etkileşimde olması bu etkileşim öncesinde oluşacak hareket ortamı ve olaylar zincirinin neye yol açacağı ile ilgili yapılacak simülasyonlar burada insanın rolü önemli avantajlar ve dezavantajlar oluşturacak noktalara götürecek neticeler çıkarabilir. Özellikle çalışma hayatında politikaların belirlenmesinde bu tür yaklaşımlar önemli rol oynayacak. Biz insandan bahsederken gelecekte acaba bu dijitalleşen çağda, otonom sistemlerin yaygın olacağı çağda, aslında insanların işlerini kaybedeceğinden çok yeni iş alanların ortaya çıkacağı tekrar tekrar vurgulandı. Bu ortamda daortaya çıkacak çeşitli kavramlara kafa yormak gerekiyor" dedi.



İnsanların temel ihtiyaçlarının değişmediğini ama önem sırasının değiştiğini söyleyen Demir, uzayan insan ömrüyle ortaya çıkacak çeşitli sorunlara dikkat çekti. Demir, "Uzayan insan ömründe hem bedeni hem aksi yönden korunabilecek mi?Bugün sosyal olaylardan bahsederken ailemizi insanımızı etkileyen hadiselerden bahsederken onların nasıl yayıldığı, insanların arkadaş aile vs. konularında aklımızın ucundan geçmeyen ortamlarda çeşitli etkilere maruz kalabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Bunların hepsine kendi alanımdan baktığımda savunma ve güvenlik meseleleri artık boyut değiştirmiş durumda. Çok ileri vadede geri dönülmeyecek noktada yazılım donanım ve çeşitli ortamlar olarak sizin kontrolümüzün dışındaki toplumu değiştirip dönüştürmek çok zor olabilir. Onun için bugün hem içerik olarak hem donanım olarak yerli ürünlere savunma sanayindeki yerli ve milli vurgumuzu burada yapıyoruz. Milli ve yerliye dönmek ileride geri dönülemeyecek şekilde bir anlamda kendimizi kaptırmamızın ve başkaların etkisinde kalmamızın önüne geçecek tedbirler olabilir. Bunun içinde milli teknoloji dediğimiz hamlenin bu alanda da hayata geçmesini önemsiyoruz” diye konuştu

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 19:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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