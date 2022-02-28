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Korona Virüs Savunma Sanayii Başkanı Demir, koronavirüsü yendi
Korona Virüs

Savunma Sanayii Başkanı Demir, koronavirüsü yendi

Geçtiğimiz günlerde koroanvirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hastalığı atlattığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 15:28:00 -
Savunma Sanayii Başkanı Demir, koronavirüsü yendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını ve hafif belirtilerle başlayan salgın hastalığı atlattığını duyurdu.

İsmail Demir'in Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;

Hafif belirtilerle geçirdiğim koronavirüs karantina sürecim, test sonucumun negatif gelmesiyle birlikte çok şükür sona erdi. İyi temennilerde bulunan ve dualarını eksik etmeyenlere çok teşekkür ediyorum.

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