Savunma Sanayii Başkanı Demir, koronavirüsü yendi
Geçtiğimiz günlerde koroanvirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hastalığı atlattığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını ve hafif belirtilerle başlayan salgın hastalığı atlattığını duyurdu.
İsmail Demir'in Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;
Hafif belirtilerle geçirdiğim koronavirüs karantina sürecim, test sonucumun negatif gelmesiyle birlikte çok şükür sona erdi. İyi temennilerde bulunan ve dualarını eksik etmeyenlere çok teşekkür ediyorum.