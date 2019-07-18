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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "F-35 ortaklık sürecinden Türkiye’yi dışlamak tek taraflı alınabilecek bir karar değildir"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı (SSB) İsmail Demir, "F-35 ortaklık sürecinden Türkiye’yi dışlamak tek taraflı alınabilecek bir karar değildir" dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:50
Savunma Sanayii Başkanı Demir: "F-35 ortaklık sürecinden Türkiye’yi dışlamak tek taraflı alınabilecek bir karar değildir"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı (SSB) İsmail Demir, "F-35 ortaklık sürecinden Türkiye’yi dışlamak tek taraflı alınabilecek bir karar değildir" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabı üzerinden F-35 konusunda açıklamalarda bulundu. F-35’ler konusunda Türkiye Cumhuriyeti ve Türk şirketlerinin üzerlerine düşeni yaptığını ve yapacağını belirten Demir, F-35 ortaklık sürecinde Türkiye’yi dışlamanın tek taraflı alınabilecek bir karar olmadığını vurgulayarak, Türkiye’nin haklarının mahfuz olduğunu aktardı. Türkiye’nin projeden dışlanmasının uçak başına 7-8 milyondan 10 milyon dolara varan bir ilave maliyet getirebileceğini ve bunun proje ortaklarının zararına olacağını ifade eden Demir, Türk şirketlerine şimdiye kadar olumsuz bir durumun ulaşmadığını, aksine siparişlerin devam ettiğinin altını çizdi. Demir, "F-35 ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Türk şirketleri üzerlerine düşen her türlü yükümlülüğü anlaşmalar çerçevesinde eksiksiz yerine getirmişler ve getireceklerdir. F-35 ortaklık sürecinden Türkiye’yi dışlamak tek taraflı alınabilecek bir karar değildir. Bu konudaki haklarımız mahfuzdur. Türkiye’nin imalat sürecinden dışlanması uçak başına 7-8 milyondan 10 milyon dolara varan bir ilave maliyet getirebilecek ve program ortaklarının zararına olacaktır. Türk şirketlerine şimdiye kadar olumsuz bir durum ulaşmamıştır, aksine siparişlerine devam etmektedirler” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:50
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