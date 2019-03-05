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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Dünyanın en hafif mayın dedektörü ’Ozan’ın denemesini yaptık"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TÜBİTAK BİLGEM tarafından tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü ’Ozan’ın denemesini yaptıklarını açıkladı.

05 Mart 2019 Salı 12:29
Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Dünyanın en hafif mayın dedektörü ’Ozan’ın denemesini yaptık"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TÜBİTAK BİLGEM tarafından tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü ’Ozan’ın denemesini yaptıklarını açıkladı.


Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜBİTAK BİLGEM tarafından tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü Ozan’ın denemesini yaptık. Güvenlik birimlerimizin uzun intikallerinde taşıma kolaylığı sağlayan sistemle yanlış alarm oranı en aza indirgeniyor" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:29
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