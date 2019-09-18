Savunma sanayii 10 yılda 55 milyar dolar büyüyecek Önümüzdeki 10 yılda 55 milyar dolarlık büyüme hedefleyen yerli ve milli savunma sanayiinin yeni projeleri Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi-MRBS'de sergilenecek.

Resul Ekrem Şahan Ankara Savunma sanayiinin yeni vitrini Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi-MRBS, 2 Ekim’de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki 10 yılda 55 milyar dolarlık büyüme hedefleyen yerli ve milli savunma sanayiinin 14 yeni projesi ilk kez MRBS’de sergilenecek. Askeri radar ve sınır güvenliği alanında sektörün gündemindeki öncelikli konuları tartışmak, en son teknoloji ürünlerin sergilenmesini sağlamak ve üreticilerle karar vericileri buluşturarak sektörün iç ve dış pazarda ticari gücünü artırmak amacıyla yola çıktıklarını söyleyen MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, MRBS’yi bu yıl yoğun ilgi doğrultusunda geçen yıla kıyasla 2,5 kat büyüterek savunma sanayinin önemli bir platformu haline dönüştürdüklerini söyledi.

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