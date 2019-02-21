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Savunma sanayi ürünleri gençlere ilham veriyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonundaki "Kodla Manisa" projesi kapsamında öğrencilerin sergilenen icatlarını inceledi- Projede yer alan öğrenciler, Erdoğan'a, İHA ve SİHA gibi savunma sanayi ürünlerinin ufuklarını açtığını, kendilerine güveni artırdığını ifade etti- Cumhurbaşkanı Erdoğan da öğrencilere devam eden savunma sanayi projelerini anlattı

21 Şubat 2019 Perşembe 21:52
Savunma sanayi ürünleri gençlere ilham veriyor

MANİSA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kodla Manisa" projesi kapsamında öğrencilerin sergilenen icatlarını inceledi.

Erdoğan, Manisa Valiliği ziyareti sonrasında, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan ve Valilik binasında sergilenen projeleri inceleyerek, bilgi aldı.

İnceleme sırasında öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, bir öğrencinin, "Biz bu İHA'ları, SİHA'ları gördük, ufkumuz açıldı, kendimize güvenimiz arttı. İHA'ları sıfırdan 100'e kadar onların yaptığını görünce açıkçası çok gururlandık. Yerdeki kontrol merkezinden uçan İHA'ya, SİHA'ya kadar Türk..." ifadesi üzerine, "Hem İHA'sını yapıyoruz hem SİHA'sını yapıyoruz. Şimdi bir de ne geliyor? Akıncı geliyor. Felaket... Uçan balina..." dedi.

- "Bunu yapacağınıza inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir başka öğrencinin, "Ülkemiz için çabalıyorsanız biz de aynı şekilde okuldan sonra atölyemize çıkıp, yeni robotik alanlarında yazılımlar ve yeni tasarımlar yapıp robotik alanda çalışıyoruz. Sizin başlattığınız milli ve yerli teknoloji hamlesine bir katkıda bulunmak istiyoruz." sözleri üzerine de "Bunu yapacağınıza ben inanıyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 21:52
  1. cumhurbaşkanı
  2. öğrenci
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