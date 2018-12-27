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Külliye'de Savunma Sanayi Toplantısı sona erdi

Külliye'de gerçekleştirilen Savunma Sanayi Toplantısı'nda yerli ve milli sistemleri yenileme projeleri ele alındı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, toplandı.

27 Aralık 2018 Perşembe 20:30
Külliye'de Savunma Sanayi Toplantısı sona erdi

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, toplandı. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tedarik ve modernizasyon çalışmalarına yönelik projeler gözden geçirildi. Bu kapsamda kara, deniz ve hava sistemlerine yönelik araç, gereç ve mühimmat konularında kararlar alındı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere toplanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilen toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekâtlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler ele alınmıştır.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tedarik ve modernizasyon çalışmalarına yönelik projeler gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda kara, deniz ve hava sistemlerine yönelik araç, gereç ve mühimmat konularında kararlar alınmıştır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 20:30
  1. Savunma Sanayii İcra Komitesi
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri

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