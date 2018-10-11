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Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde önemli kararlar

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısında, ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındı.

11 Ekim 2018 Perşembe 19:50
Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde önemli kararlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, 3 saat sürdü. Toplantıda, ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, sınırlar içinde ve ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından, Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Sınırlar içinde ve ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projelerin gözden geçirildiği toplantıda, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili kararlar alındı.

Bu kapsamda Geliştirilmiş Atak Helikopteri projesinin başlatılması, muhtelif İHA/SİHA, deniz ve kara araçları, elektronik harp ve karıştırıcı sistemler, çeşitli akıllı mühimmat ve silah sistemlerinin geliştirilmesi ile güvenlik birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 19:50
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