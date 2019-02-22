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Savunma Sanayi Başkanlığı ve TUSAŞ arasında ’Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi’ imzalandı

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) arasında ’Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi’ imzalandı.

22 Şubat 2019 Cuma 13:38
Savunma Sanayi Başkanlığı ve TUSAŞ arasında ’Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi’ imzalandı

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) arasında ’Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi’ imzalandı. İlk test uçuşunun 5 yıl sonra gerçekleşmesi planlanan ağır sınıf taarruz helikopterinin, Türkiye’nin geleceğindeki önemine değinen Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Kullanım olarak TSK’nın gücüne güç katacak bir ürünün çıkmasını bekliyoruz" dedi.


Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) arasında ’Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi’ imzalandı. Beşinci yıl sonunda ilk test uçuşu yapılması planlanan projeyle, klasmanında egemen bir helikopter hedeflendiğinden, teknik özellikler, esnek süreçler sonunda ve teknolojik açıdan erişilebilen en üst seviyeye ulaşıldığında dondurulacak. Deniz ve kara versiyonu olmak üzere iki konfigürasyonda geliştirilecek helikopter için aynı zamanda asgari 3 adet prototip planlandı. Bununla birlikte ihtiyaca bağlı olarak prototip sayısı artırılabilecek. 10 ton sınıfında yerini alacak olan helikopter, 2 adet Turboşaft motora sahip olacak ve bin 200 kilogramdan fazla faydalı yüke sahip bulunacak. Çevresel etmenlere dayanıklı olacak şekilde geliştirilecek olan helikopter aynı zamanda tandem kokpitli olup, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık şartlarında görev yapabilecek. Helikopter yüksek ileri hız limitine sahip olacak ve gelişmiş elektronik harp ve karşı tedbir sistemleri bulunacak. Tamamen yerli ve milli üretim olacak ağır sınıf taarruz helikopterine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Artık Türkiye’nin geldiği aşamalar var ve özgün helikopter tasarımında Gökbey’le bir seviyeye eriştik ve geçmişten gelen gerek T70, gerek T-129 projeleriyle Gökbey’e bir geçiş yapıldı. Burada önemli bir yerlileştirme ve milli tasarım tecrübesi kazanıyoruz. Bunun da uç noktasının ağır sınıf taarruz helikopterimiz olacağını umuyoruz. TUSAŞ’tan bu konuda gerçekten iyi bir performans bekliyoruz. Proje için verilen sürenin de Gökbey’de olduğu gibi verilen tarih ve saatte de uçuşa hatta göreve hazır olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Kullanım olarak TSK’nın gücüne güç katacak bir ürünün çıkmasını bekliyoruz"


Ağır sınıf taarruz helikopterinin çeşitli versiyonları ve gelişmiş modellerinin de olacağını belirten Demir, "Yeni teknolojileri takip etmekte ve bunları uygulamakta da geri kalınmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür projeler bir lokomotif etkisi yapıyor. Burada kullanılan çeşitli sistemlerle beraber savunma sanayimiz, havacılık sanayimizde de önemli yetkinlikler kazanıyorlar. Burada TUSAŞ’tan beklentimiz, kendilerinin önemli bir tasarımcı rolünde kalmaları ve mümkün olduğunca alt sistemlerde sektör oluşturmaları ve bunları desteklemeleridir. Kullanım olarak TSK’nın gücüne güç katacak bir ürünün çıkmasını bekliyoruz. Gerek helikopterin kendi kabiliyetleri gerek elektronik sistemleri gibi teknolojilerde, düzenleme ve üzerine entegre edilecek silahlarda da paralel bir girişim olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



"Bundan sonra başarmaktan başka şansımız yok"


Demir, 5 yıl sonra uçuşa hazır olacak ağır sınıf taarruz helikopterinin, bugün mevcut olan mühimmat ve silah envanterinden çok daha zengin bir şekilde göreve gitmesini beklediklerini açıkladı. Kara, deniz ve hava sistemlerinde de sürekli olarak bir atılım içinde olmaları gerektiğine değinen Demir, "Bunu yaparken de hep el birliğiyle, omuz omuza çalışmak gerekiyor. Devletimiz en üst seviyede bu projeye sahip çıktı, destekledi. Bundan sonra başarmaktan başka şansımız yok" dedi.


TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat da, Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak tamamen yerli ve milli bir üretim olan ağır sınıf taarruz helikopterinin sadece Türkiye’de değil, dünya pazarında da önemli bir rol oynayacağının altını çizdi. TUSAŞ olarak böyle bir görevin kendilerine verilmesinden ötürü heyecanlarının arttığını dile getiren Borat, "Tamamen Türk mühendislerinin tasarlayacağı, fazla mühimmat taşıma kapasitesiyle operasyonel performansı daha yüksek ağır sınıf taarruz helikopterimizi artık üretiyor olacağız. Ağır sınıf taarruz helikopteri, yeni nesil görev ve ekipmanları, artırılmış yerlilik oranı, harekat üstünlüğü ve yüksek faydalı yük kapasitesiyle yalnızca ülkemizde değil, aynı zamanda dünya pazarında küresel bir hareketlilik sağlayacaktır" açıklamalarında bulundu.


TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise yüzde 100 yerli ve milli olan helikopterin, 5 yıl sonra Türkiye’nin savunmasında yerini alacağını belirtti.


Konuşmaların ardından İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat tarafından sözleşme imzalandı.


SSB’de düzenlenen imza törenine Demir’in yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), TUSAŞ ve savunma sanayisi sektör temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:38
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