Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in annesi Kadire Demir vefat etti
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in annesi Kadire Demir hayatını kaybetti.
06 Ekim 2019 Pazar 11:08
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in annesi Kadire Demir hayatını kaybetti.
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