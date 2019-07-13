Savrulan otomobil bahçe’ye daldı; 4 yaralı
Düzce(İHA) – Düzce’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki yapı malzemelerine daldı.13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:30
Düzce(İHA) – Düzce’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki yapı malzemelerine daldı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kaza; sabah saatlerinde D-100 Karayolu Taşköprü sapağı mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölyaka’dan M.Ş.’nin kullandığı 34 BNT 279 plakalı otomobille Düzce istikametine yola çıkan 4 kişilik aile, D-100 Karayolu Taşköprü sapağı mevki’ine geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki yapı malzemeleri satan iş yerinin bahçe tellerine daldı. Kaza’da sürücü M.Ş., M.Ş.,M.Ş. ve F.Ş. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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