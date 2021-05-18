Savcı Eyyüp Akbulut ne dedi? Savcı Eyyüp Akbulut nerede görev yapıyor?

Korona salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de can almaya devam ederken, salının başından beri hükümet, başarılı uygulamalarla salgının nefesini kesmeye gayret etti ve ediyor. Türkiye’de CHP ve zihniyeti, Bilim Kurul üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda atılan adımları dahi hazmedemeyerek hükümete muhalefet etmekten hiç bir zaman geri durmadı. Kılıçdaroğlu ve onun ‘dostları’ salgınla mücadele konusunda yapılan aşı çalışmalarını dahi eleştirmekte. Kimi CHP zihniyetine sahip kişiler ise aşı ve maskeye dahi karşı çıkmaktan geri durmadı.

Youtube üzerinden sözde Esenlik Bildirisi yayınlanan savcı olduğu öğrenilen Eyyüp Akbulut aşı karşıtı videosuna tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Korona ile mücadele konusunda hayata geçirilen kısıtlamaların yasalara aykırı olduğunu iddiasında bulunan Eyyüp Akbulut’a en büyük destek CHP ve CHP fonlarıyla beslenene CHP yayın organları paçavralardan geldi.

Savcı Eyyüp Akbulut nerede görev yapıyor?

Eyyüp Akbulut’un Karacasu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı öğrenildi. Eyyüp Akbulut’un HSK’nın 2021 Ağustos döneminde derece terfi yapan Cumhuriyet Başsavcı listesinde görev yeri Karacasu Cumhuriyet Savcısı, terfi şekli (A) defterinde yükselmeye lâyık (İntibak) yapılmıştı.