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Savcıyı ifşa ettiği iddiasıyla tutuklanan gazi polis tahliye oldu

Bursa’da, Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Soruşturma Bürosu tarafından kendisine gönderilen çağrı kağıdını sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra, ’terörle mücadele edenleri ifşa etmek’ ve ’hakaret’ iddialarıyla gözaltına alınarak tutuklanan gazi polis memuru Mehmet Emin Koç, çıktığı ilk mahkemede tahliye edildi.

21 Mart 2019 Perşembe 10:05
Savcıyı ifşa ettiği iddiasıyla tutuklanan gazi polis tahliye oldu

Bursa’da, Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Soruşturma Bürosu tarafından kendisine gönderilen çağrı kağıdını sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra, ’terörle mücadele edenleri ifşa etmek’ ve ’hakaret’ iddialarıyla gözaltına alınarak tutuklanan gazi polis memuru Mehmet Emin Koç, çıktığı ilk mahkemede tahliye edildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde korumalığını yaparken geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen, ’Devlet Övünç Madalyası’ sahibi gazi polis memuru Mehmet Emin Koç, Bursa Adliyesi’nde görev yaptığı dönemde FETÖ/PDY’ye yönelik mücadelede gördüğü eksiklik, çarpıklık ve yanlışlıkları Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) bildirdi. İddiaya göre, Koç bu konuda yaptığı başvuruları sosyal medyada da paylaştı. Bunun üzerine Mehmet Emin Koç’a Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Soruşturma Bürosu’ndan şüpheli olarak ifadesine başvurulmak üzere çağrı kağıdı gönderildi.


2 çocuk babası Koç, adına gönderilen şüpheli için çağrı kağıdını sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyadaki paylaşımda çağrı kağıdında cumhuriyet savcısının adının da görünmesi nedeniyle, ’terörle mücadele edenleri ifşa etmek’ suçlamasıyla Mehmet Emin Koç hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Koç, savcı tarafından sevk edildiği Bursa Nöbetçi 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nde Terörle Mücadele Yasası 6’ncı Maddesi’ne göre ’terörle mücadele edenleri ifşa etmek’ ve ’hakaret’ suçlarından tutuklandı.


Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim önüne çıkan ve hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenen 25 yıllık gazi polis memuru Mehmet Emin Koç, savunmasında, suçlamasına dayanak olan paylaşımını terör şüphelisi olarak hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle duyduğu şaşkınlığa bağlı olarak paylaştığını, kimseye hakaret ya da hedef göstermek gibi bir kastının olmadığını söyleyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, yaklaşık üç aydır tutuklu bulunan Mehmet Emin Koç’u, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:05
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