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Savcıya trafikte bıçak çekti

Bakırköy’de bir şüpheli, trafikte tartıştığı ve tehdit ettiği savcıya bıçak çekti- Savcıyı, "Sizi keserim, delik deşik ederim" diye tehdit eden zanlının yakalanmasına çalışılıyor

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:08
Savcıya trafikte bıçak çekti

İSTANBUL (AA) - Bakırköy’de bir kişi, trafikte tartıştığı Edremit Cumhuriyet Savcısı Gökhan Feyzoğlu'na bıçak çekerek, tehdit etti.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy İsmail Erez Bulvarı’nda, Feyzoğlu ile bir kişi trafikte seyir halindeyken tartıştı.

Tartışmanın büyümesi sonrasında kimliği tespit edilemeyen bir kişi, aracından inip savcı Feyzoğlu’na "Sizi keserim, delik deşik ederim" diyerek bıçak çekti.

Zanlı, savcıyı tehdit edip olay yerinden ayrıldı.

Ardından savcı Feyzoğlu, Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli polislere durumu bildirerek, şüpheliden şikayetçi oldu.

Polisin zanlının yakalanması için yürüttüğü çalışma devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:08
  1. Bakırköy
  2. Edremit Cumhuriyet Savcısı Gökhan Feyzoğlu
  3. tehdit

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