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Savcının kızına "cinsel saldırı teşebbüsü" davasında karar

Genç kıza cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı- Mahkeme heyeti, hükümle beraber sanığın tahliyesine karar verdi

21 Şubat 2019 Perşembe 10:38
Savcının kızına "cinsel saldırı teşebbüsü" davasında karar

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, Cumhuriyet Savcısının üniversite öğrencisi kızına evinde cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık C.E.G. ile avukatı katıldı. Duruşmada, müşteki E.B.B'nin Cumhuriyet Savcısı olan babası Ferhat Bozkurt ile çok sayıda avukat da hazır bulundu.

Duruşmada, son savunması sorulan sanık C.E.G, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Benim vicdanım rahat. Ortada bir suç yok. Beraatimi istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık C.E.G'yi "nitelikli cinsel saldırı" suçundan önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle cezayı 6 yıla indiren heyet, sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını da lehine takdiri indirim nedeni sayarak cezayı 5 yıla düşürdü.

Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süre ve kaçma şüphesinin bulunmamasını dikkate alarak sanık C.E.G'nin tahliyesine hükmetti.

Sanığın, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise beraatine karar verildi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli C.E.G'nin (25) Ataşehir'deki evinde, müşteki E.B.B'ye (21) rızası dışında cinsel istismarda bulunmaya kalkıştığı, müştekinin bir şekilde şüphelinin elinden kurtulduğu ve banyoya geçip kapıyı kilitlediği kaydedilmişti.

Şüpheli C.E.G'nin, müştekinin arkasından gittiği ve camı kırarak açtığı anlatılan iddianamede, şüphelinin bu şekilde müştekiyi alıkoymak suretiyle cinsel saldırıya teşebbüs ettiği savunulmuştu.

İddianamede, şüpheli C.E.G'nin "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 4 yıl 6 aydan, 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:38
  1. Cinsel saldırı teşebbüsü
  2. dava
  3. hapis cezası

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