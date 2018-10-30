0553 313 94 23
impression

Savcının bilgisayarından pedofili içerikli fotoğraflar çıktı!

Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen bilgisayarında pedofili içerikli fotoğraflar bulunan savcı için 5 yıl hapis cezası istendi. Cumhurıyet Savcısı Ü.K.'nin (34), bir soruşturma kapsamında aranan bilgisayarında cinsel içerikli çocuk fotoğrafları ele geçirildi.

30 Ekim 2018 Salı 07:54
Savcının bilgisayarından pedofili içerikli fotoğraflar çıktı!

Sabah gazetesinde yer alan haberde, Ü.K.'ye Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen bilgisayarda bin 366 adet cinsel içerikli çocuk fotoğrafları tespit edildi.

5 yıla kadar hapsi istendi

Durum adli makamlara ihbar edildi. İhbar sonrası Ü.K., hakkında ayrıca müstehcen çocuk görüntülerini depoladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

5 yıla kadar hapsi istenen savcı, kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 07:54
  1. Savcı
  2. bilgisayar
  3. pedofili

YORUM YAZ

  • derin düşüncederin düşünce1 sa önce
    Evet hemen değerlendirmemek lazım. Eğer doğruluğunda şüphe duyulacak bir şey çıkmazsa Savcılığını, avukatlık diplomasını iptal etmenizi yanısıra bir de hapis cezası da verin.Tum sosyal haklarını da ayrıca iptal edin. Bu gibi kişi lere en ağır cezayı vermelisiniz ki kimse bir daha böyle bir şey yapmaya meyletmesin.
  • meçulmeçul1 sa önce
    adalet kimin ellerinde türk kanunu
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çeyrek altın gram altın fiyatları
  1. Çeyrek altın gram altın fiyatları
  2. Abdurrahim Albayrak heyecanı: Derbiden..
  3. CHP’li belediyede ihale skandalı
  4. Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
  5. Dolar alış ve satış ne kadar?
  6. "Fenerbahçe düşerse dolar kuru 10 bin..
  7. Dikkat! Bunu yapan herkes 360 lira..
  8. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
  9. CTE Gardiyan İKM alım sonuçları
  10. Türkiye’de tehlike giderek artıyor!..
  11. Portakal, İstanbul Havalimanı'nı..
  12. ABD'li binbaşı açıkladı: Türk ve ABD..
  13. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
  14. Manisa’da mahsur kalan öğrenciler 6..
  15. Yeni havalimanı ile ilgili dikkat..
  16. Türkiye'den kritik hamle! Bugün başlıyor
  17. Savcının bilgisayarından çıkanlar mide..
  18. Günün âyet ve hadisi
  19. ABD'li binbaşı açıkladı: Türk askeri..
  20. Türkiye'den Katar’a çıkarma
EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?

Günün Karikatürü

30 Ekim 2018
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı
Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı