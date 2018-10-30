Savcının bilgisayarından pedofili içerikli fotoğraflar çıktı!
Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen bilgisayarında pedofili içerikli fotoğraflar bulunan savcı için 5 yıl hapis cezası istendi. Cumhurıyet Savcısı Ü.K.'nin (34), bir soruşturma kapsamında aranan bilgisayarında cinsel içerikli çocuk fotoğrafları ele geçirildi.30 Ekim 2018 Salı 07:54
Sabah gazetesinde yer alan haberde, Ü.K.'ye Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen bilgisayarda bin 366 adet cinsel içerikli çocuk fotoğrafları tespit edildi.
5 yıla kadar hapsi istendi
Durum adli makamlara ihbar edildi. İhbar sonrası Ü.K., hakkında ayrıca müstehcen çocuk görüntülerini depoladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
5 yıla kadar hapsi istenen savcı, kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü.
YORUM YAZ