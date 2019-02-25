Savcılıktan zimmet operasyonu açıklaması

Elazığ’da polis tarafından düzenlenenve 9 kişinin gözaltına alındığı ’zimmet’ operasyonu sonrası,Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığıaçıklama yaptı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada,“Elazığ Adliyesi icra dairelerinde Zimmet ve Görevi Kötüye Kullanma iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında K.D., M.Ö., Z.K., isimli icra müdür yardımcıları ve A.D. isimli vakıf şoförü ile A.M., Ç.T., O.G., S.P. ve S.Y. isimlitoplam 9 şüpheli 25/02/2019 günü gözaltına alınmış olup,olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi.