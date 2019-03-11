Savcılıktan, tutuklu şahsın ölümü ileilgili açıklama

Elazığ’da açık cezaevinde kalan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybedentutuklu şahıs ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada,"Bazı haber sitelerinde "Epilepsi hastası 18 yaşındaki Rıdvan Barış isimli tutuklu Elazığ Kampüs Açık Cezaevin’de kalp krizi geçirdiği sırada duvarları yumrukladığı ancak ilgilenen olmadığı belirtildi" şeklinde haber yapıldığının tespit edilmesi üzerine, kamuoyunun doğru aydınlatılması amacıyla aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 11/02/2019 tarihinden itibaren hükümlü olarak barındırılan Rıdvan Barış’ın, 10/03/2019 günü saat 04:30 sıralarında uyku halinde sayıklayarak eliyle barındırıldığı odanın duvarına vurduğunun hükümlü A.D. tarafından idareye bildirilmesi üzerine, görevli infaz koruma memurlarının hükümlünün odasına giderek Rıdvan Barış ile herhangi bir sağlık probleminin bulunup bulunmadığı konusunda

görüştükleri, Barış’ın sağlık durumun iyi olduğunu beyan etmesi ve psikiyatri hastası olan Barış’ın daha önceden de uyku halinde benzer davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine infaz koruma memurlarının odadan ayrıldığı, Rıdvan Barış’ın 10/03/2019 günü saat 06:36 sıralarında idareden, reçete ile kendisine verilen ilaçlarını teslim aldığı ve saat 08:33’e kadar odası dışındaki ihtiyaçlarını giderdiği, saat 11:21 sıralarında oda arkadaşı olan E.A.’nın Barış’ın rahatsız olduğunun idareye bildirilmesi üzerine infaz koruma memurları tarafından 112 Acil Servis çağrılarak Rıdvan Barış’a müdahale edildiği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine saat 11:56’da sevki sağlanan Rıdvan Barış’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 12:35’te vefat ettiği, özlük dosyasında bulunan raporlarda epilepsi hastası olduğuna dair herhangi bir tanının olmadığı, kesin ölüm sebebinin tespiti açısından olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılarak cesedi ölü muayene ve otopsi işlemi yapılarak defin ruhsatı

düzenlenmiştir’"denildi.

Açıklamanın devamında ise olayla ilgili başlatılan soruşturmanındevam ettiği kaydedildi.