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Valilik ve savcılıktan Sedanur'un otopsi raporuna yalanlama

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, 7 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan Sedanur Güzel’in otopsi sonucunun açıklandığı yönündeki haberleri yalanladı.

23 Eylül 2018 Pazar 15:05
Valilik ve savcılıktan Sedanur'un otopsi raporuna yalanlama

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz: "Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır."

VALİLİK DE YALANLADI

Basında çıkan haberler sonucu açıklama yapan Kars Valisi Rahmi Doğan: "(9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölü bulunması) Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru değildir." Dedi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 15:05
  1. Kars
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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