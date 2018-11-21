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Paris Savclığı'ndan Macron hakkında soruşturma!

Paris Savcılığı'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında geçen sene aldığı 144 bin euro bağışın kaynağını bildirilmediği gerekçesiyle ön soruşturma başlattığı bildirildi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:14
Paris Savclığı'ndan Macron hakkında soruşturma!

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu LREM'in geçen yıl aldığı 144 bin euro bağışın kaynağının bildirilmediği gerekçesiyle ön soruşturma başlattı.

Haberlerde, soruşturmanın 12 Kasım'da siyasi partilerin bağışlarını ve finansmanlarını kontrol eden Kampanya Hesapların ve Siyasi Partilerin Finansmanı Ulusal Komisyonunun bu durumu Paris Savcılığına bildirmesiyle açıldığı belirtildi.

Söz konusu kurumun LREM'in aldığı bağışın kaynağını tespit edemediği bildirilen haberlerde, yasal olarak siyasi bir partiye 7 bin 500 euro'dan fazla bağış yapılamadığı, bu nedenle 144 bin avronun kim ya da kimler tarafından bağışlandığının bilinmesi gerektiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:14
  1. Macron
  2. soruşturma
  3. LREM
  4. Fransa
  5. Paris Savclığı

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