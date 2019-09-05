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Savcılık Mursi'nin oğlu Abdullah'ın ölümünü soruşturuyor

05 Eylül 2019 Perşembe 11:24
Savcılık Mursi'nin oğlu Abdullah'ın ölümünü soruşturuyor

KAHİRE (AA) - Mısır’da savcılık, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi’nin küçük oğlu Abdullah’ın (25) ölüm nedenini soruşturuyor.

AA muhabirine konuşan Mursi ailesinin avukatı Abdulmunim Abdulmaksut, savcılığın sabahın erken saatlerinden itibaren Abdullah Mursi’nin ölüm sebebini soruşturmaya başladığını belirtti.

Abdulmaksut, ailenin savcılığın soruşturmasını tamamlayıp cenazenin defni için izin vermesini beklediğini aktardı.

- Abdullah Mursi daha önce hapis yatmıştı

Mursi ailesi, Ekim 2018'de Kahire'nin batısında yer alan Şeyh Zayid bölgesindeki evlerine baskın yapan güvenlik güçlerinin Abdullah'ı gözaltına aldığını, aynı gün içinde de serbest bıraktığını duyurmuştu.

Abdullah ve arkadaşı Muhammed İmad Abdulmunim, Mart 2014'te bir kontrol noktasında durdurulan araçlarında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış, Benha Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl hapis ve 10 bin Mısır cüneyhi (yaklaşık 3 bin 515 Türk lirası) para cezasına çarptırılmıştı.

22 Temmuz 2015'te serbest bırakılan Abdullah Mursi’nin ailesi, oğullarının uyuşturucu kullanmadığını, söz konusu tutuklamanın siyasi amaçlı olduğunu ifade etmişti.

Abdullah Mursi, babası Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Facebook hesabından, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve diğer yetkilileri babasını öldürmekle suçlayan paylaşımlarda bulunuyordu.

- Mursi’nin bir oğlu da hapiste

Mursi’nin bir diğer oğlu Üsame ise 9 Aralık 2016'da silah bulundurmak suçlamasıyla evinde gözaltına alınmıştı.

Zekazik kenti Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan Üsame hakkında 26 Ekim 2017'de 3 yıl hapis kararı verilmişti. Üsame Mursi, o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor.

Necla Mahmud ile evli olan Muhammed Mursi'nin, Ahmed, Şeyma, Üsame, Ömer ve Abdullah adında 5 çocuğu vardı.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, haziran ayında mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:24
  1. Abdullah Mursi
  2. Ölüm
  3. savcılık
  4. Soruşturuyor

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