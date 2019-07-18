Savcılık harekete geçti! O TRT çalışanları gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Polis savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını FETÖ üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına aldı.18 Temmuz 2019 Perşembe 09:36
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Polis savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.
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