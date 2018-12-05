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Savcılık harekete geçti... Bakanlığa soruldu! 'Diplomatik görüşmeler sızdırıldı'

Adnan Oktar örgütüne ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Örgüt içinden İtirafçılar, Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir tercümanın Rusya ile yapılan diplomatik görüşmeleri Adnan Hoca grubuna sızdırdığını öne sürdü.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:05
Savcılık harekete geçti... Bakanlığa soruldu! 'Diplomatik görüşmeler sızdırıldı'

Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında itirafçı olan bazı şüphelilerin ifadelerine göre, Dışişleri Bakanlığı ile anlaşmalı olarak çalışan Rus uyruklu tercüman Leyla O., Dışişleri Bakanı Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve heyetinin Rusya ile yaptığı görüşmelerin tercümesini yaptıktan sonra, detaylarını Oktar grubuna sızdırdı. Leyla O.'nun Rusya'da yaşadığı ve Türk heyetlerinin Rusya'ya gittiklerinde tercümanlık yaptığı da öne sürüldü.

Bakanlığa soruldu

Elif Altın'ın Milliyet'teki haberine göre, bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı'na yazı yazan savcılık, Rusya ziyaretleri sırasında bu isimde bir tercümanla çalışıp çalışılmadığını sordu. Savcılık ayrıca bu tercüman ile çalışılıyorsa açık kimlik bilgilerinin de kendilerine verilmesini istedi. Bakanlıktan henüz cevap gelmediği öğrenildi.

Oktar ve grubuna yönelik operasyonlarda 175 kişi tutuklanmıştı.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 07:05
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