Savcılık İzmir'deki kazayla ilgili soruşturma başlattı
Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlattı.14 Ekim 2018 Pazar 12:24
İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi. Çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin öldüğü kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
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