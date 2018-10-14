Savcılık İzmir'deki kazayla ilgili soruşturma başlattı

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi. Çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin öldüğü kazaya ilişkin soruşturma başlattı.