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Savcılığa teslim olan Kadri Gürsel cezaevine gönderildi

Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine, infazı için adliyeye gelerek teslim oldu.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:01
Savcılığa teslim olan Kadri Gürsel cezaevine gönderildi

Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine, infazı için adliyeye gelerek teslim oldu. Gürsel, işlemlerinin ardından Metris Cezaevine götürüldü.


Cumhuriyet Gazetesi davasında örgüte yardım suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırılan gazeteci Kadri Gürsel, aldığı cezanın kesinleşmesinin ardından infaz savcılığına geldi. Savcılıktan kendisine giden davet kağıdı üzerine teslim olan Gürsel, burada yapılan işlemlerinin ardından Metris Cezaevine gönderildi.


Dava sürecinde 11 ay cezaevinde kalan Gürsel’in denetimli serbestlik işlemlerinin ardından kısa süre sonra tahliye edileceği kaydedildi.


İnfaz savcılığında işlemleri süren Gürsel, basın mensuplarının soruları üzerine, “Normalde hiç cezaevine girmemem gerekiyor. Ama yasadaki bu durum nedeniyle şimdi tekrar cezaevine gireceğim. Bana 20 Mayıs’ta tebligat geldi. 10 gün içinde savcılığa gelmem istenildi. Ben de süre dolmadan geldim” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:01
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