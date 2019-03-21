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Savcılar ve hükümlüler fidan dikti

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hükümlülerin de katılımıyla Süleymanpaşa ilçesinde 300 fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

21 Mart 2019 Perşembe 16:09
Savcılar ve hükümlüler fidan dikti

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hükümlülerin de katılımıyla Süleymanpaşa ilçesinde 300 fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.


Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Tekirdağ’ın merkez ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesi’nde oluşturulan ormanda yetkililer, personeller ve hükümlülerce 300 fidan dikildi.


Fidan dikim etkinliğine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Cumhuriyet Savcısı Özgür Bekdemir, Denetim Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, Orman İşletme şefleri, denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler ve hükümlüler katıldı.


Cumhuriyet Başsavcısı Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet Ormanı oluşturmanın gururu ve onurunu yaşadıklarını ifade ederek, "Eğer ormanlarımızı korursak, kaybettiklerimizin yerine yenilerini koyarsak havamızı, suyumuzu, bitkilerimizi ve kendimizi korumuş olacağız. Denetimli serbestlikle cezalarını infaz eden ve kamu yararına çalışan yükümlüler ile açık ceza infaz kurumumuzdaki hükümlüler de böyle bir çalışmanın içerisinde bulunarak Türkiye’nin orman varlığına katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:09
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