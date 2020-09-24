Savcılar devreye girdi! İşte en önemli karar

Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte Ankara'nın en önemli gündem maddelerinden biri pandemi oldu. Yapılan toplantılarda Kovid-19'un sonbahar aylarından geleceği nokta ve kışın nasıl bir tablo beklendiği değerlendirildi.

Cezalar işleme alınacak

Pandemiyi geçen yılın Nisan ve Mayıs seviyesine tutmak için, kuralların denetlenmesiyle ilgili yöntemler devreye sokulacak. Tedbirler nedeniyle ceza kesilen vatandaş cezasını ödemeden kamu hizmeti alamayacak.

Savcılar da devrede

Öte yandan TCK'nın 195 maddesinde düzenlenen, “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranışa ilişkin" cezalar devreye sokulacak. Savcıların işlem yapmasının caydırıcı olacağı belirtilirken, kuralları ihlal edenlere 2 aydan 1 yıla kadar öngörülen cezalar uygulanabilecek. Hali hazırda bie bazı illerde savcıların bu maddeden yola çıkarak harekete geçtiği öğrenildi.