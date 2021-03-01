Savcıdan şaşırtan iddianame! Mazlumu zalim, zalimi mazlum gösterdi

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6 Aralık tarihinde Samsun’da meydana gelen bir olayda, mağdurlar sanık, sanık ise müşteki gibi gösterildi. Yanında çalıştığı esnafın paralarını zimmetine geçiren M.A. isimli şahıs için Küçükçekmece Savcılığı’na şikayette bulunan ve akabinde de kendi imkanları ile zimmet şüphelisine ulaşan aynı aileden F.A., S.A, F.A ve S.A isimli şahıslar adalet mekanizmasının yanlış işlemesinin gadrine uğradılar.

Zimmetine geçirdiği para ile mercedes araba kiralayarak nişanlısını Samsun’a götüren M.A’dan parasını geri almak isteyen aile, “Beni kaçırmaya çalıştılar” şikayeti ile şok yaşadı. Tarafların zaten birbirlerini tanıdıkları, şikayetçi kişinin kendi isteği dışında bir yere götürülmediği gerçeklerini görmezden gelen emniyet birimleri, dolandırılan aileden 4 kişiyi gözaltını aldı. Akabindeki süreçte hazırlanan iddianamede, tek suçları zimmete geçirilen paralarını kurtarmak isteyen aile üyeleri için ağır cezalar istendi. Zimmet şüphelisi 25 yaşındaki genç ise lüks hayatını yaşamaya devam ediyor..

İddianame mağduriyeti artırdı

AK Parti hükümetinin ve Adalet Bakanlığı’nın bütün iyi niyetli çabalarına rağmen, hukuk mekanizmasındaki bazı eksiklikler, adaletin doğru tecelli etmesine engel teşkil ediyor. Bunun son örneği 6 Aralık tarihinde Samsun’da meydana gelen olay sonrası yaşandı. Yanında çalıştığı esnafın büyük miktardaki parasını zimmetine geçiren ve sonrasında İstanbul’dan Samsun’a giden M.A. isimli şahıs, kendi maddi durumu ile orantısız şekilde Mercedes araç kiralayıp nişanlısı ile gezdiği ortada iken, hakkında hiçbir işlem yapılmadı. M.A. tarafından dolandırılan F.A, S.A, F.A ve S.A isimli aile üyeleri, paralarının çarçur edilmesini engellemek için Samsun’a gidip M.A’dan paralarını almak isterken, suçlu haline düşürüldüler. M.A’nın kaldığı Samsun’daki eve giden dolandırılan esnaf, konuşmak üzere M.A. ile birlikte eve yakın bir yerde, paranın iadesi konusunu konuşurlarken, sokağa çıkma yasağı kapsamında polis tarafından kabahat cezası kesilmek istendi. Bu işlemler sürerken, zimmet şüphelisi M.A, ‘beni zorla alıkoydular’ iftirasını attı. Bu iftira üzerinedolandırılan esnaf ve yakınları sorgusuz sualsiz gözaltına aldı.

Cevapsız onlarca soru var

Hiçbir ciddi tahkikat yapılmadan gözaltına alınan esnaf ve iki kardeşi ile yeğeni, sadece müştekinin beyanlarını içeren, mağdur ailenin ifadelerinden tek satır alınmamış iddianame ile cezalandırılmaları istendi. İddianamede M.A’nın beyanlarına dayanılıp, paraları gasp edilen ailenin savunmalarına ve şikayetlerine hiç yer verilmemesi dikkat çekerken, konu hakkında ulaşmaya çalıştığımız Cumhuriyet Savcısı İlyas Abukan, defalarca aramamıza rağmen bir açıklama yapmadı.

Zimmetine para geçiren kişi lüks hayatını sürdürüyor

Zimmet şüphelisinin “Apartmandan zorla kaçırıldım” iddiasına rağmen, kaçırdığı iddia edilen kişilerde silah olmaması, apartman sakinlerinin gündüz vakti yaşanan olayla ilgili şahitliklerine başvurulmaması, sadece zimmet şüphelisi kişinin beyanı ile hazırlanan iddianame, “Savcılığa baskı mı var” sorusuna sebep oldu. İki ay gibi bir sürede hazırlanmasına rağmen, sadece zimmet şüphelisinin şikayet ifadelerine yer verilen, ne HTS kayıtları, ne 155 kayıtları, ne apartman ve mahallede görgüsü olabilecek kişilerin şahitlikleri ve ne de olayın geçtiği noktalardaki kamera kayıtlarının incelenmediği gerçeği karşısında, iddianame hakkında şüpheler doğdu. 3 aya yakın süredir tutuklu bulunan aynı aileden 4 kişi mağdur iken, davanın duruşma günü ise Nisan ayına verildi. Zimmetine para geçiren M.A. ise cezaevindeki esnafın parası ile lüks hayatını sürdürüyor.