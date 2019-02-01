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Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders

Cumhuriyet Savcısı Aykut Çelik, kendisini cep telefonundan taciz eden Fatma A.B isimli kadın doktora görülmemiş bir ders verdi. Cep telefonuna gelen taciz ve hakaret içerikli mesajlar sonrası savcılığa başvuran Çelik, doktorun uzlaşmak istemesi üzerine Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’na 5 bin lira bağışta bulunmasını istedi. Bunun üzerine Fatma Ö.B. hemen bağışta bulundu.

01 Şubat 2019 Cuma 10:18
Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders

O dönem Fethiye'de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Aykut Çelik, kendisini telefon üzerinden rahatsız eden ve hakaretlerde bulunan Fatma Ö.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüphelinin doktor olduğu ve Şanlıurfa'da görev yaptığı ortaya çıktı. Şikayet üzerine Fatma Ö.B. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dava açıldı. Doktor uzlaşmak isteyince Savcı Çelik görülmemiş bir ders verdi.

Hakarette bulundu

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı: Geçtiğimiz aylarda Fatma Ö.B. tanışmak amacıyla Savcı Aykut Çelik'e Whatsapp üzerinden mesaj gönderdi. Bunun üzerine Çelik, numarayı arayarak kim olduğunu sordu. Şüpheli tanışıp konuşmak istediğini söyledi. Aykut Çelik ise bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine şüpheli müştekiye yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı. Müştekinin telefonu kapatmasına rağmen mesaj göndererek yeniden hakaret içerikli sözlerle taciz etmeye devam etti. Bu durum ardından savcı, şüpheliden şikayetçi oldu.

Şanlıurfa'da doktorluk yaptığı ortaya çıkan şüpheli alınan savunmasında suçlamayı kabul etti ve ilgili savcılıkça 'hakaret' suçu kapsamında dava açıldı.

Şehit ailelerine yardım

Hakkında dava açıldığını görmesi ardından Fatma Ö.B., Cumhuriyet Savcısı Aykut Çelik ile uzlaşmak istedi. Çelik ise Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'na 5 bin lira bağışta bulunması karşılığına uzlaşabileceklerini belirtti.

Fatma Ö.B., belirtilen vakfa 5 bin lira bağışta bulunarak makbuzunu müştekiye gönderdi.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 10:18
  1. Şanlıurfa
  2. Cumhuriyet Savcısı Aykut Çelik
  3. kadın doktor
  4. taciz

YORUM YAZ

  • ÖNCE VATAN ÖNCE VATAN 35 dk önce
    SAYIN SAVCIM ELERİNDEN ÖPERİM 5 BİN TL BİRAZ AZ OLMUŞ ŞÖYLE Bİ 20 BİN TLOLSAYMIŞ TADI DAMAĞIMIZDAOLURDU
  • Adem EvliyaAdem Evliya1 sa önce
    Bu tarz özel bir konunun kamuya yansıtılması doğru olmadığı gibi, tacizin paraya dönüştürülmesi de çok da uygun değil!

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