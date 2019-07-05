0553 313 94 23

Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesine ilişkin dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında DHKP-C’li teröristlerce şehit edilmesine ilişkin 4’ü tutuklu 9’u firari 14 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 19:49
Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesine ilişkin dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında DHKP-C’li teröristlerce şehit edilmesine ilişkin 4’ü tutuklu 9’u firari 14 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Mahkeme sanık Mustafa Koçak’ın ve avukatının savunma yapması için duruşmayı ertelerken, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz’ın 21 Mart 2015 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı’nda 6’ncı katta bulunan makam odasında DHKP-C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alındıktan sonra şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.


İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Murat Canım, Mithat Öztürk, Mustafa Koçak, Cengiz Özel ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatları katıldı.



‘Benim ve ağabeyimin suçu yok’


Önceki duruşmada açıklanan mütalaaya ilişkin savunma yapan tutuksuz sanık Deniz Özel, “Ben ağabeyimi suçlamak için ifade vermedim. Ne benim, ne ağabeyimin suçu yoktur. Gerçek suçlular, yalan ifade veren kişilerdir. Onlar dışarıda ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. 42 yaşındayım, bu zamana kadar karakola gitmedim. Ne bir eyleme, ne bir gösteriye katıldım. Bir şey yapmadım ki pişman olayım. Ben suçlu değilim. Beraatimi talep ediyorum” şeklinde konuştu.


Duruşmada savunma yapan sanık Mithat Öztürk, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımda hiçbir delil yoktur. Beraatimi talep ediyorum” dedi.


Savunma yapan bir diğer sanık Cengiz Özel ise, “Üzerime atılan suçların tümünün yalan ve iftira olduğu, yargılama sürecinde tekrar ortaya çıkmıştır. Kişiler, ne savcı beyin şehit edilmesinden önce ne de sonra evimde kalmadılar. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.


Mahkeme duruşmaya ara verdi. Aranın ardından diğer sanıkların ve müdafilerinin savunmalarının alınmasına devam edildi.



Sanık Koçak’ın babası salondan çıkarıldı


Sanık Mustafa Koçak savunma yapmak üzere kürsüye geldi. Sanık Koçak açlık grevinde olduğunu söyledi ve önceki duruşmada mahkeme başkanıyla avukatının tartıştığını bu yüzden avukatının avukatlığından çekildiğini ve yeni avukatıyla da henüz görüşemediğini söyledi. Bu sırada mahkeme başkanı, sanık Koçak’ı önceki haftayı hatırlatmaması konusunda uyardı. Olay üzerine sanık Koçak’ın babası ‘Bırakın oğlum savunma yapsın’ diye bağırınca, mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı. Mahkeme başkanı duruşmaya 5 dakikalık ara verdi.


Aranın ardından sanık Koçak’ın babası yeniden duruşma salonuna alındı ve sanık Koçak’a savunma yapması için söz verildi.


Duruşmada savunma yapan sanık Mustafa Koçak, “Tarafsız bir yargılama için açlık grevindeyim” dedi.


Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Koçak’ın savunmasının ardından ara verdi. Aranın ardından ara kararını açıklayan heyet, sanıklar Mustafa Canım, Mithat Öztürk, Mustafa Koçak ve Cengiz Özel için adli kontrolün yeterli olmayacağını belirterek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.


Mahkeme, firari sanıkların hakkındaki yakalama emrinin devamına hükmetti.


Tutuksuz sanık Deniz Özel’in adli kontrol talebinin devamına karar veren mahkeme, sanık Mustafa Koçak’a ve avukatına savunma yapmak için ek süre vererek, duruşmayı 11 Temmuz’a erteledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 19:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezya'da STK'lerden Uygur protestosu
    1. Malezya'da STK'lerden Uygur protestosu
    2. Almanya'da cami saldırısı
    3. CÜ Vakfı Okulları ve CÜSEM arasında..
    4. Kuşadası’ndaki Da Vinci Sergisi’nin..
    5. Spacey hakkındaki taciz davasında..
    6. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    7. Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi..
    8. İsrail askerleri Gazze sınırında 30..
    9. Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine..
    10. Muğla'da kruvaziyer turizmi
    11. Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları..
    12. Vişne toplamak için çıktığı ağaçtan..
    13. Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesine..
    14. "Türkiye kutlu yürüyüşüne kaldığı..
    15. Fenerbahçe soğukta çalıştı
    16. Konya'da minibüs ile kamyon çarpıştı:..
    17. Çankırı'da sağanak sele neden oldu
    18. Irak Savunma Bakanlığından CIA..
    19. Beşiktaş Larin transferini resmen..
    20. Venezuella'dan BM'ye "insan hakları..
    21. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Çatalca'da
    22. Sokak ortasında bayıldı, fare zehri..
    23. Fenerbahçe kampının etkili ismi..
    24. Akdeniz'de deprem!
    25. Aytaç Kara’dan Bursaspor’a veda mesajı
    26. Çocuk parkında feci olay
    27. Yeni Malatyaspor’un genç transferi..
    28. İHA muhabirinin acı günü
    29. Fenerbahçe Futbol okulu Mazıdağ’da..
    30. Tartıştığı babasını pompalı tüfekle..
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik