Savcı Sayan'dan İstanbul'daki Kürt seçmene çağrı!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimler için İstanbul'da bulunan Kürt seçmene çağrıda bulundu. İstanbul'daki seçimin sadece bir belediye başkanlığı seçiminden ibaret olmadığını çok iyi bildiğini belirten Sayan, İStanbul düştüğünde Kudüs'ün yetim kalacağını söyledi.



Sayan şu ifadeleri kullandı;



"İstanbul İslam aleminin başkentidir. Dolayısıyla İstanbul seçimi için çalışmak bizim için bir görevdir. Bu görevimizi en kısa zamanda sahada yerine getireceğiz. Burada sizin aracılığınızla Kürt kardeşilerimize seslenmek istiyorum. Ey Kürt kardeşlerim biz Kürtlüğümüzü Sezai Temelli'den değil, Selahaddin Eyyubi'den almış Kürtleriz. Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak benimle birlikte İstanbul seçimleri için çalışmaya var mısınız?"