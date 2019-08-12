Savcı Sayan’dan anlamlı mesaj: Allah kimseyi vatansız bırakmasın
Kurban Bayramı’nda yaptığı paylaşımla Suriyeli mülteci kardeşlerimizin yaşadığı buruk bayram sevincine dikkat çeken Savcı Sayan, “Allah kimseyi vatansız, çocukları yarınsız bırakmasın.” dedi.12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:56
Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr
İslam âleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı, kimi coğrafyalarda tatil vesilesi kabul edilirken, kimi Müslüman beldelerinde bombaların altında yaşanmaya çalışılıyor.
Dünyanın mazlum coğrafyalarında yaşanan bu buruk sevince dikkat çeken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrıda yaşayan Suriyeli mültecileri ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin duygularını twitterdan paylaşan Başkan Sayan, “Bayram günü Ağrı’da yaşayan Suriyeli kardeşlerimizi ziyaret ettim...Telefonumun kamerasına takılan Suriyeli küçük kızın bakışları trajediyi, korkuyu ve ümitsizliği en yalın haliyle bize anlatıyor... Allah kimseyi vatansız , çocukları yarınsız bırakmasın…” dedi.
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