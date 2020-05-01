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Gündem

Savcı Sayan yeniakit.com.tr'de açıklamalarda bulunuyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeniakit.com.tr Youtube kanalında gazeteci Mehmet Özmen'in sorularını yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 19:20:00 - 2020-05-01 21:46:06
Savcı Sayan yeniakit.com.tr'de açıklamalarda bulunuyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeniakit.com.tr canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Savcı Sayan'ın açıklamalarından satırbaşları:

O kadar mal varlıklarına rağmen ABD'lilerin maske üretmeye güçleri yetmedi. Paraları olmasına rağmen maske, tıbbi ekipman bulamadılar. Biz kimsenin ırkına, milletine bakmadan bu yardımı yapıyoruz. Siz burada 2 bin TL'ye maske üreten kızlarımızın ürettiği maskeye muhtaçsınız. Siz de Nuh tufanından kurtarılanların torunusunuz. Yani Trump ve ABD'liler de bir bakıma Ağrılıdır. Gelin şehrimizi ziyaret edin. Göndereceğimiz ekipmanın yanına Kuran-ı Kerim'de koyacaktık. Sonra 'Bu durumdan faydalanıyorlar mı?' diye düşünülür diye vazgeçtik.  

Engin Özkoç'u veterinerlere ilettim

Engin Özkoç'u veterinerlerimize ilettim. Onlar onunla ilgilenecek. Kuran-ı Kerim ayetlerine laf eden adamlar benle niye ilgileniyorlar? Bizim onlarla yaşamımızın dışında inanç düşüncelerimiz de farklı. Merhametimiz farklı.

Ayrıntılar geliyor...

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