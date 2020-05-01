Savcı Sayan yeniakit.com.tr'de açıklamalarda bulunuyor
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeniakit.com.tr Youtube kanalında gazeteci Mehmet Özmen'in sorularını yanıtlıyor.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeniakit.com.tr canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.
İşte Savcı Sayan'ın açıklamalarından satırbaşları:
O kadar mal varlıklarına rağmen ABD'lilerin maske üretmeye güçleri yetmedi. Paraları olmasına rağmen maske, tıbbi ekipman bulamadılar. Biz kimsenin ırkına, milletine bakmadan bu yardımı yapıyoruz. Siz burada 2 bin TL'ye maske üreten kızlarımızın ürettiği maskeye muhtaçsınız. Siz de Nuh tufanından kurtarılanların torunusunuz. Yani Trump ve ABD'liler de bir bakıma Ağrılıdır. Gelin şehrimizi ziyaret edin. Göndereceğimiz ekipmanın yanına Kuran-ı Kerim'de koyacaktık. Sonra 'Bu durumdan faydalanıyorlar mı?' diye düşünülür diye vazgeçtik.
Engin Özkoç'u veterinerlere ilettim
Engin Özkoç'u veterinerlerimize ilettim. Onlar onunla ilgilenecek. Kuran-ı Kerim ayetlerine laf eden adamlar benle niye ilgileniyorlar? Bizim onlarla yaşamımızın dışında inanç düşüncelerimiz de farklı. Merhametimiz farklı.
Ayrıntılar geliyor...