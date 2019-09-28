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Uyuşturucuya karşı etkin mücadele başlatan Savcı Sayan, tedavi olanı Umre'ye gönderecek

Gül Gençlik ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği ile anlaşma imzalayan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Belli başlı planlamalarımız var, tedavi sonucunda Umre' ye gidecek, işlerde çalıştıracağımız arkadaşlarımız var." dedi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:36
Uyuşturucuya karşı etkin mücadele başlatan Savcı Sayan, tedavi olanı Umre'ye gönderecek

Ağrı Belediyesi ile Gül Gençlik ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği arasında madde bağımlılığının önlenmesi, bağımlıların kurtarılmasına yönelik bir protokol imzalandı.

Başkanlık makamında imzalanan protokol Ağrı'da madde bağımlılığıyla mücadele ve kamuoyunda farkındalık oluşturacak. Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Koordinatör Yakup Özkurt arasında imzalanan protokol ile proje Ağrı' da hayata geçirilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan "Uyuşturucu bağımlılarına yönelik bir çalışma başlatacağız Ağrı'da. İnşallah burada bu durumda olan gençlerimizi dernekle birlikte çok güzel şartlarda tedavi edeceğiz, tedavilerinde yardımcı olacağız. Belli başlı planlamalarımız var, tedavi sonucunda Umre' ye gidecek, işlerde çalıştıracağımız arkadaşlarımız var. Hayırlı bir iş olacak ben buna cani gönülden inanıyorum. Ağrı Belediyesi olarak buradaki gençlerimizi kurtarmak için elimizden gelen bütün maddi ve manevi imkanları seferber edeceğiz" şeklinde konuştu

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 12:36
  1. Gül Gençlik ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği
  2. Ağrı Belediyesi
  3. Savcı Sayan
  4. Uyuşturucuyla mücadele
  5. Umre

YORUM YAZ

  • ahmetahmet40 dk önce
    helal olsun savci bey, yine fark yarattin insanlara dokundun Allah razi olsun
  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    çokta anlarlar ya umreden. yahu başka önemli işiniz yokm u sizin. böyle ıvır zıvır işlerle uğraşıyorsunuz
  • ilker erdoğanilker erdoğan1 sa önce
    TEBRİKLER BAŞKAN...MÜZADELENİZ TAKDİRİ ŞAYAN
  • Avukat Avukat 1 sa önce
    Avukatlara yeşil pasaport ne için veriliyor anlamak mümkün değil, şimdi örgüt avukatları elini kolunu sallayarak ver elini Avrupa. Yoksa avukat gidip Almanya da davaya bakmayacak her halde
  • İs-hakİs-hak1 sa önce
    Aslansın savcı bey kardeşim,benim oğlum yaşındasın bu mahza hayır olan davranış ından dolayı teşekkür eder ellerindenöperim sen savcı deyil ağır ceza mahkemesi başkanı olmalı işin s.sayan senden Allah razı olsun emsallerin bizden deyil diye işçileri açlığa mahkûm ediyorlar bundan daha büyük ş....sizlik olurmu akp böyle bir uygulamayı aklın ın köşesindendahi geçmedi demekki bu millete bulazım yuh. Olsun böyle anlayışa
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 1 sa önce
    VALLAHİ BU DÜŞÜNCE AKLI BAŞINDA VE YERİNDE BİR DÜŞÜNCE ALLAHCC YAR VE YARDIM ETSİN AMİN.

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