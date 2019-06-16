Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak yayına ilişkin bomba bir açıklama yaptı. Sayan, "İlk soruda İmamoğlu hazırlanmış grafiklerle cevap veriyorsa, ilk sorunun nereden geleceğini biliyorsa, demek ki sorular önceden verilmiştir" dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayında bir araya geldiği programa ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Savcı Sayan, "İlk soruda İmamoğlu hazırlanmış grafiklerle cevap veriyorsa, ilk sorunun nereden geleceğini biliyorsa, demek ki sorular önceden verilmiştir" dedi. Sayan'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken 'İmamoğlu oyları çaldığı gibi soruları da çaldı' yorumları yapıldı. Sosyal medyada 'EkrandakiYalancı' hashtag'i Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na 'EkrandakiYalancı' hashtag'i ile tepki gösterdi.

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