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Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak yayına ilişkin bomba bir açıklama yaptı. Sayan, "İlk soruda İmamoğlu hazırlanmış grafiklerle cevap veriyorsa, ilk sorunun nereden geleceğini biliyorsa, demek ki sorular önceden verilmiştir" dedi.

16 Haziran 2019 Pazar 21:43
Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayında bir araya geldiği programa ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Savcı Sayan, "İlk soruda İmamoğlu hazırlanmış grafiklerle cevap veriyorsa, ilk sorunun nereden geleceğini biliyorsa, demek ki sorular önceden verilmiştir" dedi.

Sayan'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken 'İmamoğlu oyları çaldığı gibi soruları da çaldı' yorumları yapıldı.

Sosyal medyada 'EkrandakiYalancı' hashtag'i

Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na 'EkrandakiYalancı' hashtag'i ile tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 21:43
  1. İstanbul
  2. Ağrı
  3. Savcı Sayan
  4. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • KahramanKahraman13 dk önce
    Chp onun yandaş medya kuruluşu bu yayında bile sahtekarlık yapıyor önceden sorulacak bütün soruları imamoğluna vermişler ona göre görüntülü belgeler hazırlamışlar.
  • AhmetAhmet15 dk önce
    Paylasmayin su deliyi. Binali baskanda grafikle cevap verdi
  • hercaihercai18 dk önce
    Dogru demis.
  • Akif Akif 19 dk önce
    Sorduğu soruları tahmin edip o tabloları hazırlaması çok doğal. Sayın binali beyde tablolar gösterdi. Bir de sayın imamoğlunun gösterdiği tablolar 31 mart seçimiyle ilgiliydi. Yani çok doğal neticede adamın mazbatasını elindem aldılar.

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