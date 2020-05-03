Savcı Sayan böyle çağrı yaptı: Koronavirüsten ders alın ve imana gelin

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, evladı 2015 yılında PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan acılı baba Salih Gökçe'yi Ağrı Aşağı Toklu köyündeki evinde ziyaret etti.

"PKK, çocukları kaçırarak aileleri parçaladı'

"PKK'nın bu bölge insanına ne kadar büyük zarar verdiğini hepimiz görüyoruz." diyen Başkan Sayan, "Bölgemizi kan gölüne çeviren bu teröristlerin kürtleri temsil etmediği her haliyle ortada. Ailelerin çocuklarını kaçırarak onları parçalamışlar." ifadelerini kullandı.

'Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında eşitçe yaşıyoruz'

PKK terör örgütüne seslenen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Kürtleri temsil etmediğiniz açıkça ortada ama yine de 'biz kürtlerin hakkını arıyoruz' diyorsanız devlet sizinle oturmaz. Gelin ben kürtlerin bir temsilcisi olarak 'bayrak, vatan ve toprak bütünlüğü' dışında kürtler için ne istiyorsanız konuşalım. Bakın bir Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında eşit yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

'Koronavirüsten ders alın'

PKK terör örgütüne hainlikten vazgeçme çağrısında bulunan Başkan Sayan, şöyle konuştu:

"Siz 40 yıldır bu insanların kanı üzerinden dünyanın zalimlerine taşeronluk yapıyorsunuz. İnşallah bu insanlar imana gelir. Silah bırakmanın tam zamanı. Koronavirüsten de ders alın."

Evladı PKK terör örgütü tarafından kaçırılan acılı baba Salih Gökçe ise şunları söyledi:

"Oğlum Ömer'i 2015 yılında İstanbul'dan kaçırdılar. Onu ilaçla uyuşturarak Kobani'ye götürdüler. Oğlumu almak için iki kez Kobani'ye gittim. Benden 10 bin dolar istediler. 15 bin lira paramı aldılar ama çocuğumu da vermediler."

'Benim ne suçum vardı?'

"Buradan HDP'ye sesleniyorum. HDP kürtlerin savunucusu değil. Eğer kürtlere destek veriyorlarsa dağdaki çocukları getirsinler. Benim ne suçum vardı? Ben onları ne şartlarla büyüttüm."

Bakan Soylu: Tüm kalbimizle sizinleyiz

Acılı Baba Gökçe ile Başkan Sayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüştü. Bakan Soylu, Salih Gökçe'ye şunları söyledi:

"Tüm kalbimiz ve gücümüzle sizinleyiz. Sizlere minnettarız. Bu millet de size minnettar ve müteşekkir. Allah sizlerden razı olsun."