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Savcı Luigi Patronaggio'ya mektup içinde mermi gönderildi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini hakkında soruşturma açan Savcı Patronaggio'ya hakaret ve tehdit içeren bir mektupla mermi gönderildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 20:25
Savcı Luigi Patronaggio'ya mektup içinde mermi gönderildi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Salvini hakkında İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Diciotti gemisinin kurtardığı göçmenlere karaya çıkma izni vermediği gerekçesiyle adam kaçırma suçundan soruşturma başlatan Savcı Luigi Patronaggio'ya, hakaret ve tehdit içerikli bir mektupla mermi yollandı.

Mektupta, "Seni aşağılık adam, nişan alma çizgilerinin ortasındasın." ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Mektubun içinde bulunduğu zarfta, aşırı sağa yakınlığıyla bilinen eski gizli bir kontrgerilla milis gücü olan Gladio'nun sembolü olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanı Salvini, geçen ay 10 gün boyunca Diciotti'de bulunan göçmenlerin karaya çıkmasına izin vermemiş, bu sebeple hakkında adam kaçırma suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Olay, Arnavutluk'un 20, İrlanda'nın 20 ve Vatikan'ın da 100 göçmeni kabul edeceğini açıklamasının ardından geminin İtalya kıyılarına yanaşmasına izin verilmesiyle çözülmüştü.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 20:25
  1. Arnavutluk
  2. İtalya
  3. Vatikan
  4. Sahil Güvenlik Komutanlığı

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