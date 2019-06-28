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Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin dava

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında DHKP/C'li teröristlerce rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 14 sanığın yargılanmasına devam edildi- Mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığın bu hallerinin devamına karar verdi

28 Haziran 2019 Cuma 16:39
Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, DHKP/C'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Murat Canım, Mithat Öztürk, Cengiz Özel, Mustafa Koçak ve sanık avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık avukatlarından Ezgi Çakır, dava süresince tanık olarak dinlenilen Cavit Yılmaz'ın bir televizyon programına katıldığını belirterek, bu program kayıtlarının mahkemede dinlenilmesini ve Yılmaz'ın ifadesinin yeniden alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, ara karar oluşturarak avukat Çakır'ın talebini reddetti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı ile sanık avukatları arasında sözlü tartışma yaşandı.

Sanık avukatlarından Bahattin Özdemir, görüntülerin mahkemede izlenilmesi gerekli olduğunu belirterek, "Verilen evrakın içeriğini nereden biliyorsunuz da esas için gerekli olup olmadığına kanaat getiriyorsunuz? Öldürülmüş bir savcı için bu evrak okunmadan nasıl karar vereceksiniz? Ben sizin adil karar vereceğinize inanmıyorum. Daha ağır söylenecek sözler var ama hakarete gireceği için söylemiyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı ise "Ağır laf söylerseniz 10 kat daha ağır sözler duyarsınız. Terbiyesizlik yapmayın. Duruşmaları tahrik ediyorsunuz." ifadesini kullandı. Avukat Özdemir, buna karşılık, "Benim sizin müsamahanıza ihtiyacım yok, adalete ihtiyacım var. Sizi reddediyorum." diyerek, sanık Mustafa Koçak'ın avukatlığından çekildiğini açıkladı.

Mahkeme tartışmaların ardından ara verdi. Ara sonrası yeniden toplanan heyet, sanık avukatlarının mahkeme heyetinin reddihakim taleplerinin oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı.

Tutuklu sanıklardan Murat Canım söz alarak, tanık Cavit Yılmaz'ın iftirasıyla sanık haline geldiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Cavit Yılmaz'ın söylemi ne kadar önemseniyorsa, hiçbir baskı altında kalmadan dosyaya sunulan bu belgenin de önemsenmesi gerekiyor. Bu belge doğrultusunda tanığın istinabe yoluyla dinlenmesi gerekirken istinabe talebi kabul edilmiyor. Vicdanı ile karar verici sizlersiniz. Bu insanın yalan söylemesi doğrultusunda benimle ilgili vereceğiniz karar sizin vicdanınızla alakalı bir durum. Ben 16 aydır tutukluyum. Bu suçu işlemediğimi kesinlikle biliyorum. 6 ay, 1 sene daha mı kalmak gerekir? Maddi gerçeğin ortaya çıkması için ben gerekirse 2 yıl daha beklerim. Kesinlikle böyle bir suçun içinde yer almadım. Masumiyetimi ispat etmek istiyorum. Lütfen masumiyetimi ispat edecek araçlarımı elimden almayın. Cavit Yılmaz'ın yeniden dinlenilmesini talep ediyorum."

Tutuklu sanık Mustafa Koçak, söylemediği bir şeyi söylemiş gibi iddianame düzenlediğini ifade ederek, savunmasını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Murat Canım, Mithat Öztürk, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak'ın bu hallerinin devamına karar verdi.

Firari sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül ve Zerrin Sarı hakkında çıkarılan kırmızı bültenle yakalama emirlerinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi.

- Mütalaadan

Esas hakkındaki mütalaada, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve kasten öldürme" suçlarından olmak üzere ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenirken, bu sanıkların, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla olmak üzere ayrı ayrı 10 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Tutuklu sanıklardan Mithat Öztürk ve Cengiz Özel ile tutuksuz sanık Deniz Özel'in, "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, davanın firari 9 sanığıyla ilgili dosyanın ise ayrılması ve başka bir esas numarası verilerek yürütülmesi isteniyor.



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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:39
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