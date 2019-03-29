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Savcı Kiraz'ın şehit edilişinin 4. yılı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 4. yılında İstanbul Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi- Şehidin babası Hakkı Kiraz:- "Eğer bu coğrafyada yaşamak bir kaderse, eğer bu coğrafyada yaşadığımız için mutlaka ve mutlaka bu vatan ile millet uğruna şehit vermek gerekiyorsa, bunlardan birisi de ben isem, ben oğlumu şehit vermişsem, Allah şahidim olsun ki hiç pişman değilim. Vallahi billahi bin tane daha oğlum olsa 'Bu vatan ve millet uğruna feda olsun.' derim"

29 Mart 2019 Cuma 17:13
Savcı Kiraz'ın şehit edilişinin 4. yılı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 4. yılında İstanbul Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Törene Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, oyuncu Oktay Kaynarca, bazı HSK üyeleri ile hakim savcılar ve adliye çalışanları katıldı. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Şehit Kiraz'ın fotoğraflarından oluşan video sunumu yapıldı. Bu sunum sırasında salonda bulunanların duygusal anlar yaşadığı görüldü. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu.

Törende açılış konuşmasını yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, töreni hazırlayan çalışanlara teşekkür etti.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İbn-i Haldun'un "Coğrafya kaderdir" sözünü hatırlatarak, "Bu millet, bu coğrafyada yaşamanın bedelini her zaman ödedi. Ödedi ama hiç pes etmedi. Bu toprağın çocukları hep aldatıldı ve aldatılmanın karşılığını ağır bedellerle ödedi. Ama o Çanakkale ruhu ve Allah'ın yardımı hiç eksik olmadı, hep karşı taraf yenilmek zorunda kaldı. Değişik örgütler, ideolojiler ortaya çıktı. DHKP/C, DEAŞ, FETÖ hepsi aynı el tarafından yönetilen terör örgütleri. Yine bedel ödetmeye çalıştılar. Ama en son 15 Temmuz'da o Çanakkale ruhu yine karşılarına çıktı." diye konuştu.

- "Unutamadık, unutamıyoruz"

4 yıldır oğlunu andıklarını belirten şehidin babası Hakkı Kiraz ise "Eğer bu coğrafyada yaşamak bir kaderse, eğer bu coğrafyada yaşadığımız için mutlaka ve mutlaka bu vatan ile millet uğruna şehit vermek gerekiyorsa, bunlardan birisi de ben isem, ben oğlumu şehit vermişsem, Allah şahidim olsun ki hiç pişman değilim. Vallahi billahi bin tane daha oğlum olsa 'Bu vatan ve millet uğruna feda olsun.' derim." dedi.

Yüreğinin yandığını söyleyen baba Kiraz, "Oğlumu özlüyorum. İnanır mısınız? Bazen gece kalkıp diyoruz ki, acaba sesi mi geldi? Unutamadık, unutamıyoruz, yokluğuna da alışmadık, alışamadık. Ama bu vatan içinse canımız da feda olsun. Bütün adliye teşkilatına ve yüce Türk milletine ne kadar şükran, ne kadar teşekkür etsem bilemiyorum. Zira bu millet beni unutmadı, unutmadığı gibi sizler de benim oğlumu bana arattırmadınız." ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından programları nedeniyle törene katılamayan Adalet Başkanı Abdulhamit Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in mektupları okundu.

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, "Çırpınırdı Karadeniz", "Türkiyem", "Vatanına göz dikeni ez oğlum" gibi şarkıları seslendirdi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:13
  1. Anma töreni
  2. Hakkı Kiraz
  3. İstanbul Adalet Sarayı
  4. Mehmet Selim Kiraz

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