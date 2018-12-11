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Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda gözaltı kararı verildi
Muğla merkezli yürütülen FETÖ operasyonunda savcı 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
11 Aralık 2018 Salı 07:24
AYRINTILAR GELİYOR...
Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 07:24
FETÖ
Muğla
operasyon
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