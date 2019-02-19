Savcı düğmeye bastı... 11 ilde eş zamanlı operasyon!

Muğla merkezli 11 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda 14'ü muvazzaf 18 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
19 Şubat 2019 Salı 07:41
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