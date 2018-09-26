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FETÖ'cüleri deşifre eden savcı DHKP-C’nin hedefinde!

TSK’daki kripto FETÖ’cülere yönelik ankesörlü telefon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, terör örgütü DHKP-C’nin hedefi haline geldi. İstanbul Valiliği, örgüt medyasında da hedef gösterilen Tuncay’ın korumalarının artırılmasını istedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:07
FETÖ'cüleri deşifre eden savcı DHKP-C’nin hedefinde!

15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrası FETÖ ile etkin mücadele eden isimlerden olan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, DHKP-C’nin hedefi oldu. TSK'daki kripto FETÖ'cülere yönelik “ankesörlü telefon” soruşturmasını yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Tuncay’ın, DHKP-C ile ilgili iddianame hazırlayınca örgütün avukatları harekete geçti.

İSTİHBARAT AVUKATLARDAN

DHKP-C ile bağlantılı Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının, Savcı Tuncay hakkında bilgi toplama çalışması yapıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine İstanbul Valiliği tarafından emniyet birimlerine ‘Gizli’ ibareli bir yazı gönderildi. Yazıda Halkın Hukuk Bürosu avukatları tarafından istihbari çalışma yapıldığı, ilerleyen süreçte saldırı gerçekleştirilebileceği şeklinde istihbarat alındığı kaydedildi. Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgüte destek veren ‘Halkınsesitv16blogspot’ isimli internet sitesinde Savcı Can Tuncay’a yönelik hakaret ve tehdit içeren yazılar yazıldığı belirlendi.

KORUMA TEDBİRLERİ ALINSIN

Örgüte ait yayın organı ‘Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş’ isimli derginin Eylül ayındaki içeriğinde de savcı Tuncay’ın hedef gösterildiği tespit edildi. Valilik söz konusu yazıda örgütün hedefinde olan Tuncay hakkında gerekli güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınmasını talimatı veril

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 07:07
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