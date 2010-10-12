THY- Euroleague
0553 313 94 23

Savcı Berk, Avcı’ya 100 bin TL’lik dava açtı

Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan’ın tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Savcı Berk, Avcı’ya 100 bin TL’lik dava açtı

Berk, “şeref ve saygınlığı rencide edildiği” gerekçesiyle kitabın piyasadan toplatılmasını da istedi. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, Devrimci Karargah terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında, “Haliç’te Yaşayan Simonlar, Dün Cemaat Bugün Devlet’ adlı kitabındaki sözleri nedeniyle tazminat davası açtı. KİTAPTA YAZILANLARIN GERÇEKLE ALAKASI YOK Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, Savcı Mehmet Berk’in baktığı davaların gerek yazılı gerekse de görsel basın tarafından neredeyse an be an takip edilen davalar olduğu belirtildi. Berk’in görevinin ağırlığı, önemi ve önüne gelen dava dosyalarının oldukça kapsamlı olması nedeniyle tüm zamanını, evini ve ailesini ihmal ederek işine endekslendiği kaydedilen dilekçede, Avcı’nın yazdığı kitabın Mehmet Berk ile ilgili bölümlerinde, gerçeklerle uzaktan yakından alakası olmayan, şahsiyet haklarına tecavüz niteliğinde, Berk’in onur ve saygınlığına yönelik gerçek dışı ithamlarda bulunulduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:44
  1. İstanbul
  2. arşiv haber
  3. yeni akit gazetesi
  4. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed rejiminden İdlib çevresine güç sevkiyatı
    1. Esed rejiminden İdlib çevresine güç..
    2. Bu festival liselileri icat çıkarmaya..
    3. Sarallar'a büyük operasyon! Çok sayıda..
    4. Berlin Duvarı'nda evim var! Hey gidi..
    5. Tahran yılda 25 santimetre çöküyor
    6. GÜNCELLEME - Bıçaklı soygun zanlısı..
    7. Moody's'ten kritik açıklama!
    8. A Milli Basketbol Takımı'nda Dünya..
    9. Elektrikli araçlar Almanya’da 114 bin..
    10. Suriye'de 554 "yaşam merkezi" bombalandı
    11. AK Parti Sultanbeyli belediye başkan..
    12. Adana'da dolmuşta korkunç ölüm! Bir..
    13. Keskin nişancıdan "Amacım öldürmek..
    14. Aşağılık kompleksi nedir?
    15. KPSS sanığı asker eşlerine istenen..
    16. Ümraniye AK Parti belediye başkan..
    17. İBB'nin arazisi 550 milyon liraya..
    18. Yılın futbolcusu ödülünü hiç..
    19. İran'da işçi eylemi devam ediyor
    20. İstanbul'da yola akan kırmızı sıvı..
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor