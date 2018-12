Savcı Berk, Avcı’ya 100 bin TL’lik dava açtı

Berk, “şeref ve saygınlığı rencide edildiği” gerekçesiyle kitabın piyasadan toplatılmasını da istedi. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, Devrimci Karargah terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında, “Haliç’te Yaşayan Simonlar, Dün Cemaat Bugün Devlet’ adlı kitabındaki sözleri nedeniyle tazminat davası açtı. KİTAPTA YAZILANLARIN GERÇEKLE ALAKASI YOK Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, Savcı Mehmet Berk’in baktığı davaların gerek yazılı gerekse de görsel basın tarafından neredeyse an be an takip edilen davalar olduğu belirtildi. Berk’in görevinin ağırlığı, önemi ve önüne gelen dava dosyalarının oldukça kapsamlı olması nedeniyle tüm zamanını, evini ve ailesini ihmal ederek işine endekslendiği kaydedilen dilekçede, Avcı’nın yazdığı kitabın Mehmet Berk ile ilgili bölümlerinde, gerçeklerle uzaktan yakından alakası olmayan, şahsiyet haklarına tecavüz niteliğinde, Berk’in onur ve saygınlığına yönelik gerçek dışı ithamlarda bulunulduğu kaydedildi.