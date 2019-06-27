Savcı Akyüz Manyas’ta göreve başladı Balıkesir Manyas ilçesine atanan Cumhuriyet Savcısı Burak Anıl Akyüz göreve başladı.

Balıkesir Manyas ilçesine atanan Cumhuriyet Savcısı Burak Anıl Akyüz göreve başladı.

Cumhuriyet Savcısı Tayfun Koçoğlu’nun 2 yıllık görev süresinin dolmasının ardındankararname ile Iğdır’a atanmasıyla birlikte, Manyas’a yeni Cumhuriyet Savcısı atandı. Mayıs ayında yapılan kura çekimi sonrası Manyas’a atanan Cumhuriyet Savcısı Burak Anıl Akyüz Manyas’ta göreve başladı.

1991 yılında Ankara’da doğan Akyüz, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra İzmir’de özel bir üniversitenin Hukuk Fakültesinden 2015 yılında mezun oldu. Avukatlık ve savcılık stajını Ankara Adliyesinde tamamlayan Burak Anıl Akyüz, son kararname ile Manyas ilçesine atandı.

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