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Savaştan kalma bomba bulundu! Binlerce kişi tahliye edildi

Almanya'nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış bomba bulundu. Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken 10 bin kişi tahliye edildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 23:14
Savaştan kalma bomba bulundu! Binlerce kişi tahliye edildi

Almanya'nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Poll semtinde bulunan bir tonluk Amerikan yapımı bombanın etkisiz hale getirilmesi için 1 kilometrekare alanda yaşayan 10 bin kişi tahliye edildi. Tahliye edilen yerler arasında yaşlılar yurdu ve mülteci barınaklarının da olduğu bildirildi.

Tehlikeli bölgenin yakınından geçen, ülkenin önemli otobanlarından A4 trafiğe kapatıldı. Bölgedeki sokak ve caddelerin trafiğe kapatılmasıyla ulaşımda aksamalar yaşandığı kaydedilirken, bölgeden geçen toplu taşıma ile tren seferleri de durduruldu.

Çok sayıda bomba bulunuyor

Köln Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Siegburger Caddesi'ndeki bir arazide bulunan bombanın imha çalışmalarının gece yarısına kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.

Almanya’da bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 23:14
  1. Almanya
  2. Köln

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